أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي استمرت 3 أسابيع،عن ضبط آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة.
وبلغ إجمالي المخالفين في كافة مناطق المملكة 159407 مخالفين، منهم 89651 مخالفًا لنظام الإقامة، و45063 مخالفًا لنظام العمل، و24693 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 1838 شخصًا، 78 % منهم يمنيو الجنسية، و21 % إثيوبيو الجنسية، و1 % جنسيات أخرى، تم ترحيل 1585 منهم، كما تم ضبط 36 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 426 شخصًا.
وتم إيقاف 71 مواطنًا ثبت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق 49 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 22 سعوديًا.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15092 وافدًا مخالفًا، منهم 13250 رجلًا، و1842 امرأة.
فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 18108 مخالفين، وإحالة19931 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة20861 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 27388 مخالفًا.
وفق”أخبار24″.
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