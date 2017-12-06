كلّف رئيس مجلس إدارة الهيئة العمة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، فريقًا متخصصًا للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية بالمملكة.
وكشف نص البيان الذي نشرته هيئة الرياضة أن مهمة الفريق المشكل تشمل العمل على تقليص الأندية الحكومية، لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الأندية التجارية بمختلف الألعاب.
وأوضحت الهيئة أن الأندية الحكومية المسجلة بالمملكة تبلغ 170 ناديًا، تركز في أغلبها على لعبة كرة القدم. وفق”أخبار24″.
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