عاقبت محكمة الاستئناف مواطنا بالجلد والغرامة 5 آلاف ريال، في حكم نهائي قطعي، إثر إدانته بتشويه سمعة إمام وخطيب “جمعة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم المواطن عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” أن خطيب “الجمعة” استولى على مبالغ مالية منه دون وجه حق، مقابل دورات تطويرية، واصفاً الدورات المتخصصة التي يقدمها الخطيب بأنها “خداع وكذب وسرقة أموال”.
وردد المدان، بحسب “عكاظ”، عبارات من شأنها أن تشوّه سمعة الخطيب، بقوله: “أطالبك بسداد مستحقاتي المالية التي اغتصبتها وتبرئ ذمتك”، و”سأدعو عليك في كل سجدة”.
وتم الاستماع أمام المحكمة إلى الطرفين، وأفاد المتهم بأن العبارات التي كتبها في صفحته الشخصية في “فيسبوك” لم تكن سبّا أو قذفا أو شتما، مشيرا إلى أنه اعتقد أن العبارات التي دوّنها كانت في الرسائل الخاصة، ولم يعلم أن الآخرين اطلعوا عليها لجهله في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. وفق”أخبار24″.
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