تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر إساءة معاملة عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في مدينة الرياض لمعاملة العمال المكلفين بحراسة الآليات والمعدات ليلاً في مواقع العمل.
وأظهرت الصور العمال وهم ينامون في العراء في درجات حرارة منخفضة وتُساء معاملتهم من خلال عدم توفير أماكن ملائمة للنوم في مواقع العمل، ما اضطرهم إلى افتراش “الكراتين” أو النوم داخل أنبوب خراساني كبير، أو اتخاذ الحواجز البلاستيكية حاجزاً من البرد.
من جانبه، أوفد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مراقبين إلى مواقع العمال ووقف على حالهم، وألزم الشركات التابعين لها بتوفير أماكن ملائمة لهم، بعد أخذ التعهدات عليها بعدم تكرار المخالفة.
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