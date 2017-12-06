زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، السيد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الراحل في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية.
وقدم الشيخ ﷴ بن زايد تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر، ويمن على اليمن بالأمن والأمان.
ورافق ولي عهد أبو ظبي خلال الزيارة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين. وفق”أخبار24″.
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