كشفت أمانة عسير تفاصيل جديدة حول واقعة تهجم أحد المواطنين على رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أمس.
وأوضح وكيل الأمانة لشؤون البلديات علي سيف القحطاني، أن المواطن جاء لتقديم شكوى بخصوص أعمال إزالة تعديات، رفقة أحد أقاربه.
وأشار إلى أنه بعد التفاهم معه حول شكواه، تبين أنه يحمل في جيبه سلاحا أبيض، وقام بالتهجم على رئيس البلدية بمكتبه على خلفية أعمال الإزالة على حرم الطريق المؤدي إلى مكة المكرّمة.
ولفت إلى أن الجهات الأمنية تحفظت عليه بعد تهجمه، وأُحيلت أوراقه للنيابة العامة لاستكمال اللازم حسب الاختصاص.
وبيّن أن التعديات التي قامت بإزالتها البلدية عبارة عن سور من البلوك تجاوز حدود الشارع بمترين وبطول يقارب 20 متراً. وفق”أخبار24″.
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