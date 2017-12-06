يختتم المنتخب الأول لكرة القدم للسعودية لقاءاته في كأس العالم 2018 بروسيا ضمن المجموعة الأولى بالفريق الأول لكرة القدم للمنتخب المصري، في لقاء ديربي عربي أفريقي آسيوي، حيث إن آخر فوز لمنتخبات آسيا على نظيرتها الأفريقية في كأس العالم كان منذ 8 سنوات حينما انهزمت الكاميرون من اليابان في 2010، حيث تتفوق القارة السمراء على نظيرتها الصفراء في الفترة الأخيرة.
فهناك 14 مواجهة سابقة بين فرق أفريقيا ومنتخبات آسيا في المونديال، حسمت كل قارة 4 مباريات، وكان التعادل حاكما لستة لقاءات، حيث أن للمنتخب السعودي 4 مباريات مع منتخبات افريقية، هزم في الأولى المغرب في مونديال 1994، وخسر من الكاميرون في 2002، وتعادل أمام جنوب أفريقيا عام 1998، وضد تونس في 2006، وينتظره لقاء خامس سيكون أمام مصر.
في المقابل لم تواجه مصر الآسيويين في المونديال من قبل، لكن فعلت تونس والمغرب والجزائر، حيث لعب عرب أفريقيا 4 مواجهات ضد منتخبات آسيا، المغرب خسرت أمام السعودية وتعادلت تونس مع الأخيرة كما ذكرنا، واللقاء الثالث كان فوز اليابان على تونس في 2002، والرابع حين سحقت الجزائر نظيرتها كوريا الجنوبية 4-2 في المونديال الأخير، وتتفوق أفريقيا في أخر 4 مواجهات، حيث فازت 3 ولم تخسر، والانتصار الآسيوي الأخير يعود إلى 2010، حينما فازت اليابان على الكاميرون بهدف كيزوكي هوندا.
النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات بين أفريقيا وآسيا، كانت لصالح كوت ديفوار، حيث سحقت كوريا الشمالية بثلاثية في 2010. سجلها يايا توريه وروماريك وسالومون كالو، لم يتكرر أي لقاء بين منتخب أفريقي وآخر آسيوي في كأس العالم. وفي روسيا، هناك 3 مواجهات بين القارتين في دور المجموعات، الأولى بين المغرب وإيران، والثانية بين السنغال واليابان، أما الثالثة فديربي مثير؛ مصر ضد المنتخب السعودي.
وفق”أخبار24″.
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