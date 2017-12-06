نفت مصادر قريبة الصلة بنادي النصر السعودي، حقيقة ما تردد حول سحب شارة الكابتن، من حسام غالي قائد فريق النصر الحالي، وإعطائها للاعب إبراعيم غالب زميله بخط منتصف العالمي.
وقالت المصادر إن اللاعب ينال ثقة مدربه جوستافو كونتيروس على الرغم من عدم رضا الجماهير عن مستوياته.
وسيغيب اللاعب عن مباراة الفريق القادمة في الدوري أمام القادسية بسبب تراكم البطاقات.
وقال المعلق بلال علام، إن حسام غالي تنازل من تلقاء نفسه للشارة لصالح زميله إبراهيم غالب.
وتطالب جماهير النصر بتسريح حسام غالي في الميركاتو الشتوي، القادم والتعاقد مع لاعب بديل قادر على قيادة خط الوسط، حيث ترى الجماهير أن آفة النصر حاليًا في لاعب المحور، على الرغم من أرقام غالي المميزة منذ قدوم المدرب الحالي جوستافو.
وتعادل النصر مؤخرًا مع الباطن في الدوري السعودي للمحترفين. وفق”أخبار24″.
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