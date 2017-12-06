يستهل فريق الأهلي مبارياته في دوري أبطال آسيا هذا العام خارج ملعبه في الثاني عشر من فبراير المقبل بمواجهة تراكتور الإيراني.
وأوقعت القرعة الأهلي “في مجموعة تضم أيضًا فريق الجزيرة الإماراتي والمتأهل من القرعة، اللذين سيتواجهان في الجولة الأولى.
ويواجه الأهلي فريق الجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية يوم 19 فبراير على ملعبه، فيما يخرج لملاقأة المتأهل من القرعة في ختام مرحلة الذهاب في الخامس من مارس، على أن يعود لمواجهته إيابًا في 11 من الشهر نفسه.
وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي الفريق الإيراني بملعبه وذلك يوم الثالث من إبريل، قبل أن يختتم هذه المرحلة من البطولة بلقاء الفريق الإماراتي يوم 17 أبريل. وفق”أخبار24″.
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