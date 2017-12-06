علمت “الرياض” أن الإدارة العامة لكرة القدم في النصر تلقت خطابا ًرسمياً من وكيل التعاقدات الاسترالي ستيف بانوبوليس يؤكد خلاله نية لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو بيريرا فسخ عقده في 15 من شهر ديسمبر الحالي في حال عدم تسلم اللاعب مرتباته المتأخرة التي ستتجاوز الثلاثة اشهر بعد تسعة ايام، وتشير المصادر أن الإدارة النصراوية لم تسلم اللاعب ليوناردو سوى مرتب شهرين، ويقدر المرتب الشهري للاعب البرازيلي ليوناردو 185 ألف يورو، وكانت الإدارة “الصفراء” قد اتفقت مع ادارة الجزيرة الاماراتي الصيف الماضي على الحصول على خدمات ليوناردو بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري نظير 2,2 مليون يورو.
من جهة أخرى يعاود الفريق الاول لكرة القدم اليوم الاربعاء تدريباته بعد تمتعهم أمس براحة، وسيسعى المدرب غوستافو كونتيروس لتجهيز لاعب وسط بدلا من المصري حسام غالي الموقوف بتراكم البطاقات، لمواجهة القادسية يوم السبت المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.
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