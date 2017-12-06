أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لعام 2018، التي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث جاء الهلال في المجموعة “D”، بينما جاء الأهلي في المجموعة “A”.
وبحسب نتائج القرعة، فإن المجموعة الأولى “A” ستشهد مواجهتين أطرافها خليجية وهي الأهلي والجزيرة الإماراتي والغرافة القطري في حال فوزه في الملحق على باختاكور الأوزبكي، وتشهد مجموعة الهلال المجموعة الرابعة “D” أيضا 3 مواجهات عربية أطرافها الهلال والريان القطري، والفائز من العين الإماراتي أو المالكية البحريني.
وجاءت النتائج النهائية لقرعة دور أبطال آسيا لأندية غرب القارة:
المجموعة الأولى:
الجزيرة الإماراتي
الأهلي السعودي
تراكتور سازي الإيراني
الفائز من الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي
المجموعة الثانية:
الدحيل القطري
الوحدة الإماراتي
لوكوموتيف الأوزبكي
الفائز من ذوب آهن الإيراني وآيزاول الهندي
المجموعة الثالثة:
بيرسيبوليس الإيراني
السد القطري
الوصل الإماراتي
الفائز من ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني
المجموعة الرابعة:
الهلال السعودي
الاستقلال الإيراني
الريان القطري
الفائز من العين الإماراتي والمالكية البحريني
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا عام 2018 لأندية شرق القارة:
المجموعة الأولى:
جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.
كيتشي من هونغ كونغ.
فريقان آخران سيتأهلان من الدوار التمهيدي.
المجموعة الثانية:
كاوزاكي الياباني
وأولسان الكوري الجنوبي
ملبورن الأسترالي
أحد الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي
المجموعة الثالثة:
غوانغزو الصيني
جيجو يونايتد الكوري
بوريرام التايلاندي
فريق ياباني لم يحدد بعد
المجموعة الرابعة:
شنغهاي الصيني
سيدني الأسترالي
كاشيما الياباني
أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية
وفق”أخبار24″.
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