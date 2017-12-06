قام ثلاثة مواطنين بمبادرة إنسانية حاولوا من خلالها إدخال السعادة على أسرة الطفل مازن كوفي، الذي كان قد انتشر مقطع فيديو له وهو يعبر عن فرحته الشديدة بمنزلهم الجديد رغم بساطة المنزل.
وقام المواطنون الثلاثة مؤخراً بأخذ بعض الهدايا معهم وزاروا أسرة مازن في بيتهم الذي كانوا انتقلوا إليه، بعد أن تركوا بيتهم القديم بسبب عجزهم عن دفع الإيجار.
واتفق الثلاثة بعد الزيارة، على توفير شقة جديدة مؤثثة بالكامل لأم مازن، وتواصلوا مع إحدى الشركات المتخصصة في الفنادق، والتي تكفلت بدفع إيجار شقة جديدة لمدة 5 سنوات، فيما تولت إحدى المؤسسات الخيرية إعادة طلاء الشقة، وتركيب المطبخ والإنارة.
وتجاوبت إحدى شركات المفروشات مع المبادرة، وقامت بتوفير ثلاث غرف بالإضافة إلى جلسة للعائلة، فيما تكفلت إحدى شركات الإلكترونيات، بتوفير جميع الأجهزة الكهربائية، وأخرى وفرت الأواني وأدوات المطبخ.
وقرر أصحاب المبادرة مفاجأة أسرة مازن أثناء تسليمهم الشقة لإدخال السرور عليهم، حيث قاموا بدعوتهم للشقة على أنها لأحد أصحاب المبادرة، ومن ثم أخبروهم بأنها لهم.
من جهته، قال الطفل مازن إن البيت الذي ظهر فيه لأول مرة وقال إنه بيتهم الجديد، لم يكن كذلك وإنما كان بيت زوج شقيقته الذي استضافهم فيه.
وكان مقطع فيديو للطفل مازن، وهو يحتفل بمنزل عائلته الجديد جذب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لما اتسم به من بساطة وما حمله المقطع من معنى معبر للقناعة والرضا.
وفق”أخبار24″.
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