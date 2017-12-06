استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة بالرياض اليوم عدداً من الأمراء ومفتي عام المملكة، وعدداً من العلماء والمواطنين، الذين جاؤا لتيحيته والسلام عليه.
حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير.
وحضر الاستقبال أيضاً مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد الأمراء والعلماء والمواطنين.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج