كشف أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أن بعض ألعاب الأطفال وبعض الملابس تحتوي على مادتي الرصاص والزرنيخ السامتين والمحرم استخدامهما في مثل هذه الصناعات.
وأوضح القحطاني أن الأسواق المحلية شهدت على مدار العشرين عاماً الماضية دخول منتجات تحتوي على هاتين المادتين وكان يتم سحبها.
وفيما يتعلق بالبضائع المقلدة والمغشوشة، كشف القحطاني أن قيمة البضائع المقلدة والمغشوشة التي ضبطتها الجمارك وصلت إلى 3 مليارات ريال.
وأضاف خلال لقاءٍ له في برنامج “ياهلا”: “السلع المغشوشة تملأ السوق السعودي، ويكفيك أن تدخل محلا من محلات أبو ريالين لتجد مئات السلع المغشوشة أمامك بمجرد النظر”.
وأبان أن أعلى عقوبة لمن يتاجر في السلع المقلدة ويستوردها هي السجن عامين أو غرامة مليون ريال، مرتئياً أن هذه العقوبات تعتبر ضعيفة وغير رادعة. وفق”أخبار24″.
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