أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء رسمياً، رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية، والذي كان مفروضاً عليها منذ عام 2015م.
وغرد وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “الإيقاف رُفع، والكويت راح تلعب”.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، قد وصل الكويت، صباح اليوم، حاملاً كتاب رفع قرار الإيقاف والحظر.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد اشترط لوقف قرار إلغاء عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم وحظر مشاركة المنتخبات والفرق الكويتية في المنافسات التي يشرف عليها “فيفا”، تعديل قانون الرياضة في الكويت لتتوافق مع قوانين الفيفا.
وجاء قرار رفع الحظر من قبل الفيفا، بعد أن أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة الأحد الماضي تعديلات على القوانين الرياضية بالدولة للتماشى مع القوانين الرياضية الدولية.
وينتظر أن يُعقد مؤتمر صحفي عصر اليوم في استاد جابر لوزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان لإعلان قرار الإيقاف. وفق”أخبار24″.
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