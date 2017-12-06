دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فاعلي الخير إلى تسجيل بيانات المحتاج ووسائل التواصل معه عبر خدمة “وصال”، من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية للوصول إلى المتعففين وإلحاقهم بخدمات الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن فاعل الخير سيقوم بتعبئة بيانات المتعفف، لتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل معه.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن خدمة “وصال” تأتي لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق والتثبت.
وأكد أنه في حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي، أما الفئة التي لا تنطبق عليها الشروط فسيتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها. وفق “أخبار”.
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