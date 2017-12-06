تسببت لبؤة هاربة في إحداث حالة من الفزع والرعب بين مرتادي طريق الحسي التابعة لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، قبل أن تتمكن دوريات الأمن من الإمساك بها.
وكانت دوريات الأمن قد تلقت بلاغاً صباح اليوم الأربعاء، من أحد المارة، أفاد فيه بوجود لبؤة هاربة بعد جسر روضة سدير وساسكو على طريق الحسي، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية لمباشرة الموقع، وتمكنت من السيطرة على اللبؤة.
وذكر الإعلامي فيصل المويجد أن رجال الدوريات ربطوها من عنقها بحبل ونقلوها معهم في الدورية إلى حديقة الحيوانات بالرياض.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج