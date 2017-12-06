رصد نظام “باشر” لرصد المخالفات المرورية أكثر من 18.5 ألف مخالفة في مدينة الرياض يوم أول من أمس الإثنين.
وقال مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن العجمي، وفقاً لـ”الرياض”، إن المخالفات التي يرصدها رجال المرور من خلال أجهزة باشر، هي المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة ومنها استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان والوقوف الخاطئ والدخول على المسارات أثناء السير.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت “نظام” باشر الذي يتيح لرجال المرور إمكانية تسجيل المخالفات من خلال أجهزتهم المحمولة دون الحاجة إلى إيقاف المخالفين.
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