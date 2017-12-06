نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل حدا في مواطن قتل زوجته بضربها بحجر على رأسها حتى الموت بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن سعود بن سعد بن عبدالجبار البردي أقدم على قتل زوجته حسنة بنت حسين بن حسن البردي، وذلك بإطلاق النار عليها وضرب رأسها بحجر حتى الموت بسبب خلاف بينهما.
وأضافت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله زوجته غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق”أخبار24″.
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