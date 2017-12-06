كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه بإمكان أي منشأتين أو أكثر مسجلتين في المملكة، التسجيل كمجموعة ضريبية واحدة في ضريبة القيمة المضافة، للحصول على رقم ضريبي واحد، وتعليق تسجيل بقية أعضاء المجموعة الخاضعين للضريبة.
ويأتي إقرار هيئة الزكاة والدخل للسماح للمنشآت بتشكيل مجموعات ضريبية موحدة، بناء على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، التي تنص على السماح لأي شخصيتين اعتباريتين أو أكثر الاندماج في مجموعة ضريبية واحدة، والحصول على رقم ضريبي موحد.
وترى هيئة الزكاة والدخل، أن اندماج منشأتين أو أكثر في مجموعة ضريبية واحدة يوفر مميزات عديدة لأعضاء المجموعة، منها تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي، وعدم إخضاع تعاملات أعضاء المجموعة لتعاملات ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه لا يلغي تسجيل أعضاء المجموعة الخاضعين لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة، أنه يشترط للموافقة على تسجيل المجموعة امتلاك أحد أعضاء المجموعة لـ50% أو أكثر من رأس المال أو 50% أو أكثر في حق التصويت، وأن يكون أحد أعضاء المجموعة على الأقل خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، ليكون ممثلاً للمجموعة أمام الهيئة.
ودعت هيئة الزكاة والدخل الكيانات والشخصيات الاعتبارية، التي ترغب في التسجيل كمجموعة ضريبية واحدة للتقدم والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت قد دعت المنشآت التي تتجاوز إيراداتها مليون ريال سعودي، إلى المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017 الجاري، حتى تتحاشى التعرض لغرامات مالية وإيقاف خدماتها الحكومية. وفق”أخبار24″.
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