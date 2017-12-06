أكد اتحاد كرة القدم الكويتي، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني انفانتينو وصل الكويت صباح اليوم الأربعاء، حاملاً بين يديه كتاب رفع قرار الإيقاف والحظر عن كرة القدم الكويتية.
من جهته، أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي أن زيارة رئيس “فيفا” الذي وصل للكويت صباح اليوم الأربعاء تهدف لرفع الحظر عن الكرة الكويتية، التي حظرت مشاركاتها في المنافسات التي يشرف عليها “فيفا” بقرار من “فيفا” منذ 2015.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر في جلسته الخاصة، الأحد الماضي التعديلات النظامية بالقوانين الرياضية لتتواءم مع القوانين الدولية.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد اشترط لوقف قرار إلغاء عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم وحظر مشاركة المنتخبات والفرق الكويتية في المنافسات التي يشرف عليها “فيفا” أو الاتحادات التابعة له، تعديل قانون الرياضة في الكويت لتتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وفق”أخبار24″.
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