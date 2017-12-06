تمكن مرور الأحساء صباح أمس الثلاثاء من ضبط قائد حافلة “28 عاما”، كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يسحل قطتين، فيما احتجزت الحافلة وأحيل ملف القضية إلى المديرية العام للزراعة، بوصفها جهة الاختصاص.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن المديرية العامة للزراعة خاطبت المرور مرفقة مقطع فيديو يظهر حافلة تسحل قطتين مربوطتين خلفها، ورغم أن لوحات الحافلة لم تكن ظاهرة في المقطع، إلا أن إجراءات البحث والتقصي التي نفذها المرور أسهمت في ضبط الحافلة.
وكان مدير عام الصحة العامة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، أكد أن سائق الحافلة في حالة إدانته معرض للغرامة بمبلغ 50 ألف ريال، وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.
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