قالت وزارة الخدمة المدنية أنها ستعلن اليوم الأربعاء أسماء المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها قبل أسبوعين لمطابقة بياناتهم.
وأشار حمد المنيف المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المطابقة ستبدأ اعتبارا من الأحد القادم حتى الثلاثاء في أي فرع من فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت طرح 232 وظيفة هندسية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، داعية الخريجين من حملة الشهادات الجامعية، والماجستير والدكتوراه في المجالات الهندسية للتقدم عليها. وفق”أخبار24″.
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