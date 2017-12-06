استقبل محافظ بارق مفرح البناوي، رفقة مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وجموع غفيرة من المواطنين، جثمان الشهيد الرقيب علي محمد عبده البارقي، أحد أبناء قبيلة آل سالم ببارق، الذي ارتقى شهيدا خلال أدائه الواجب بالحد الجنوبي.
ووصل جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية إلى ساحة مسجد سارة العجمي وسط المحافظ، حيث أدى الجميع صلاة الميت عليه.
وقدم البناوي تعازيه لذوي الشهيد ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وأمير منطقة عسير.
من جانبه، أعرب والد الشهيد البارقي عن فخره باستشهاد نجله في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، مدافعا عن دينه ووطنه، وضاربا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.
وفق”أخبار24″.
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