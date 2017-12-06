أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي إعلان أمريكي بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية سيكون ضاراً بمفاوضات السلام وسيزيد التوتر في المنطقة.
وشدّد خادم الحرمين الشريفين ـ خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي ـ على أن الإعلان الأمريكي سيمثل استفزازاً لمشاعر كافة المسلمين؛ لمكانة المسجد الأقصى الذي يُعد قبلة المسلمين الأولى ولمكانة مدينة القدس العظيمة في نفوس المسلمين.
وأعاد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال تأكيده على أن سياسات المملكة ستظل كما كانت داعمةً للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
كما بحث خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الذي أجراه ترامب أمس ، العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وفي العالم. وفق “أخبار24”.
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