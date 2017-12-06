توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أنه يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على المناطق المتأثرة بالكتلة الهوائية الباردة. وأبانت أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من المملكة. وفق “أخبار24”.
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