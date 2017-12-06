كشفت مصادر أن عدداً من شركات التأمين تفكر في الاندماج مع شركات أخرى ليتقلص عددها من 35 شركة إلى 20 فقط، وذلك تجنباً للإفلاس بعد تعرضها لخسائر كبيرة، مضيفة أن الشركات بدأت في استقطاب كوادر نسائية للعمل لديها مع قرب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أنه من المتوقع أن تخفض الشركات أسعارها لأصحاب السجلات النظيفة وتقديم خصومات مغرية لهم، إلا أنها سترفع الأسعار على أصحاب السجلات غير النظيفة، مبينة أن صناعة التأمين مبنية على توزيع المخاطر، وبالتالي فإن أصحاب السجلات غير النظيفة سيتحملون جزءاً من الخسائر.
وأضافت أن تفكير عدد من الشركات في الاندماج مع أخرى يأتي بسبب عدم قدرتها على الخروج من خطر الخسائر المتراكمة؛ حيث يعد قرار الاندماج حلاً جيداً لتجنب الإفلاس والخروج من الأزمة المالية؛ فالسوق لا يحتمل إفلاس عدد من شركات التأمين.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الشركات بدأت في استقطاب كوادر نسائية لتدريبها على العمل مع اقتراب موعد قيادة المرأة للسيارة، كما تم عمل دورات تأهيلية للعاملين لديها فيما يتعلق بطريقة استقبال المرأة لتقديم الخدمات لديها، حيث تختلف طريقة التعامل مع المرأة عن الرجل.
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