ذكرت مصادر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون رفضت ترشيح كبار المسؤولين بوزارة الإعلام لأسماء معينة للقيام بالتغطيات الإخبارية لنشاطات الدوائر والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد تلقيها طلبات منهم بترشيح أسماء معينة للقيام بالمشاركة في التغطيات التلفزيونية.
وأضافت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المشرفين على القنوات السعودية ومديري ومشرفي قطاعات الهيئة، تلقوا تعميماً برفض أي ترشيحات تأتيهم من كبار المسؤولين، بعد اجتماع عقده الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان معهم.
وأوضحت أنه تم تكليف المشرف على القناة السعودية خالد مدخلي بترشيح عدد وأسماء الفريق التلفزيوني المطلوب، على أن يكتفى بفريق موحد ومشترك للتغطيات الداخلية والخارجية يمثل جميع القنوات، ويكون مدخلي على رأس وفد تغطيات الزيارات الملكية وزيارات ولي العهد الداخلية والخارجية، مع منحه صلاحية إرسال من ينوب عنه في بعض الحالات.
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