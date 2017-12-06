كشفت مصادر أن وزارة النقل شرعت في تركيب لوحات تحذيرية وإرشادية جديدة بعد تعديل السرعات، على بعض الطرق السريعة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن ذلك يأتي استجابة لتوجيه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق، في تكثيف الرقابة على الطرق السريعة لتقليل نسبة الحوادث.
يذكر أن وزرة الداخلية أعلنت في وقت سابق رفع السرعات النظامية لبعض الطرق والشوارع بالمملكة، وزيادة السرعة إلى 140 كلم/ ساعة في بعض الطرق السريعة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج