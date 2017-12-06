أشهر لاعب برشلونة الإسباني والمدرب في أكاديمية النادي الكتالوني في الخبر جوردي مارتينيز، إسلامه بأحد المساجد، بعدما قضى وقتاً يبحث ويدرس محاضرات تتحدث عن الدين الإسلامي للتعرف عليه عن قرب.
وأظهر مقطع فيديو مارتينيز وهو مرتدي الزي السعودي ويقف بجواره شخص يلقنه الشهادتين باللغة العربية، ثم لقنه شخص آخر الشهادتين بلغة أخرى يرجح أنها الإسبانية، قبل أن يتلقى التهاني من الحاضرين.
ولعب جوردي مارتينيز لنادي برشلونة في وقت سابق قبل أن يعتزل بسبب تعرضه لإصابة قوية، وسبق له الحصول على شهادة الاعتماد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وفق “أخبار24”.
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