تعرض طالب في العقد الثاني من عمره بمنطقة جازان لطعنة في رأسه؛ إثر مشاجرة مع أحد زملائه؛ حيث اخترق سكين حاد الشق الأيسر من الدماغ.
ونقل الطالب المصاب لمستشفى الدرب العام قبل أن ينقل منه إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وأجريت له الإسعافات الطبية اللازمة قبل أن يخضع لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات، تكللت بالنجاح وتم استخراج السكين وإصلاح الجزء العلوي من الدماغ والرأس وإيقاف النزيف.
وشكر المصاب الطبيب المعالج وإدارة المستشفى، على تقديمهم الجهود الطبية اللازمة له لإنقاذ حياته، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية. وفق “أخبار24”.
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