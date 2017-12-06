تكتنف السرية الحياة الشخصية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح؛ إذ اختار أن تكون عائلته بعيدة عن الأضواء؛ لكن هذه السرية لم تمنع من الوصول إلى بعض المعلومات عن أسرته وأقاربه من الدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن الرئيس اليمني الراحل تزوج عدة مرات، فإن عدد زوجاته بالتحديد ليس معروفاً، ناهيك عن معرفة أسمائهن، حيث إن صالح اختار إبعاد زوجاته عن المشهد السياسي والإعلامي.
وللرئيس اليمني الراحل 10 بنات، 9 منهن متزوجات بعدد من المقربين من صالح، والعاشرة لا تزال طفلة صغيرة، ولم يسجل لهنّ أي ظهور إعلامي ولا تُعرف أسماؤهن خارج دائرة العائلة والأقارب، سوى كبرى بناته التي تُدعى بلقيس.
وأصهار صالح هم: العميد يحيى محمد عبدالله صالح، والكابتن عبدالخالق القاضي، وخالد إسماعيل الإرحبي، وسنان أحمد دويد، وهيثم محمد صالح الأحمر، ومازن توفيق صالح عبدالله، ومحمد مجاهد أبو شوارب، وعلي عبدالرحمن الأكوع، والكابتن يحيى محمد إسماعيل.
أما أبناء صالح فيبلغ عددهم 6 أبناء، هم أحمد (متزوج بابنتي صالح الأحمر ومحمد زيد عمران)، وصلاح (متزوج ابنة مبخوت المشرفي) وخالد (متزوج ابنة محمد الإرياني) ومدين (متزوج ابنة نعمان دويد) وريدان وصخر.
وفق”أخبار24″.
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