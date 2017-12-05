أقامت طالبات الصف الثاني متوسط فصول الموهبة حملة توعوية حول أهمية الإفطار الصحي بعنوان ” للمحافظة على وزن مثالي , لا تفوتي وجبة الإفطار الصحية ” شملت الحملة التوعية بأهمية الإفطار الصباحي ودوره في المحافظة على الوزن المثالي وكذلك الصحة البدنية ودوره أيضاً في الوقاية من أضرار السمنة , وقد أعدت الطالبات لهذه الحملة عدد من الوجبات الصحية وعرضها أمام الطالبات وتوزيع النشرات الإرشادية حول ذلك , وكانت الحملة بإشراف ومتابعة وتوجيه من معلمة فصول الموهوبات في المتوسطة أ/ غالية الهليل كما أثنت عليها قائدة المدرسة أ/ فايزة الدوسري .
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حملة توعوية بعنوان “للمحافظة على وزن مثالي ” في المتوسطة الرابعة والعشرون
حملة توعوية بعنوان “للمحافظة على وزن مثالي ” في المتوسطة الرابعة والعشرون
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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