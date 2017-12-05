نفذت إدارة التعليم بالخرج ممثلةً بقسم الاشراف التربوي ( شعبة الرياضيات ) ورشة تحليل المحتوى لمادة الرياضيات يومي
الثلاثاء والأربعاءالموافق 10 – 11/ 3 /1439هـ للمرحلة المتوسطة بمقر الإشراف التربوي ، حيث تم توضيح المستويات المعرفية الثلاث وهي المعرفة والتطبيق والاستدلال ومناقشة بعض الأسئلة وتصنيفها ، وبعد ذلك تم تحليل المحتوى لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول من قبل المعلمات تحت إشراف مشرفات المادة.
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