تستمر فعاليات ملتقى تعليم الخرج العلمي والتوعوي (كوني واعية) لليوم الثاني بمقر مسرح مدارس الجامعة الأهلية والذي نظمته الشؤون التعليمية ممثلة بقسم توجيه وإرشاد الطالبات اليوم الثلاثاء 1439/3/17 بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة / سماح بنت مبارك آل ذيبان ورئيسة قسم التوجيه والإرشاد أ. هند الرحمه ومساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام أ. فاطمه بنت سعود العثمان والمشاركات و عدد من المشرفات التربويات ، المرشدات الطلابيات ، المعلمات ، عدد من الاداريات .وطالبات المدارس واللاتي بلغ عددهن أكثر من 800 طالبة ..
ناقش الملتقى في يومه الثاني عدد من المحاور ومنها : كلمة مديرة القسم النسائي بمكافحة المخدرات أ. منى بنت صلاح الشربيني بعد ذلك عرض فلم تقديمي عن (الحلقة المغلقة) جهود المملكة العربية السعودية. ثم توالت بقية المحاور : وحدة الخدمات الإرشادية نحو بيئة مدرسية للأستاذة فوزية بنت صالح العمري ، الخدمات التي يقدمها مجمع الأمل والصحة النفسية للأخصائية الإجتماعية أ. امتثال بنت عوض الحربي ، الاكتشاف المبكر للحالات قبل وصولها مرحلة المرض النفسي للأخصائية النفسية أ. هدى بنت محمد الدهيمي بعد ذلك عرض فلم مرئي (عبرتي) . و ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية للأستاذة فوزية بنت علي الشهري ، وتطرقت الأستاذة . نسرين زكي ال عمر عن الوقاية الأسرية ودورها في حماية النشئ ، ثم عرض فلم مرئي توعوي للتعريف بمبادرة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) ، و الخطوات في الإرشاد والعلاج للأستاذة ا. ابتسام بنت سعد القرني ، تقدير الذات والثقة بالنفس للأستاذة . جواهر معيوف المطرفي ، وختم الملتقى بالمحور الأخير (بالتدريب نرتقي) وكان مشاركة من الطالبة هبه الشيباني نيابة عن مركز التدريب المتمثل في الأستاذة منى محمد السعيدي.
وتخلل الملتقى عدة مداخلات ومشاركات وتساؤلات من الطالبات وشهد الملتقى تفاعل مميز من قبل الطالبات .
وختم الملتقى بفقرة المسابقات للطالبات من اعداد مديرية مكافحة المخدرات وشملت جوائز قيمة ، تذاكر حملات أيسر للعمرة ، تذاكر طيران وتذاكر شرائية من محل حلويات لي داماس .
قدمت مساعدة مدير التعليم أ. سماح الذيبان في نهاية الملتقى شكرها لمدير التعليم لرعايته لهذا الملتقى وللواء الدكتور علي الطيار ولقسم التوجيه والارشاد وكل من ساهم وشارك في الملتقى العلمي والتوعوي (كوني واعية ) .
وكرمت الذيبان بدروع تذكارية وشهادات شكر رعاة هذا الملتقى متمثلا في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ممثلة في مديرها أ. فهد المياح ، شركة الجامعة للتعليم والتدريب الأهلية على الدعم والشراكة الفعالة في مناسبات الإداراة ، شركة الصافي ، مياه موارد ، مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض , مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج , سفيرة ملتقى كوني واعية أ. جواهر المطرفي , المشاركات في ملتقى كوني واعية من مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض ا. منى صلاح الشربيني , ا. فوزيه علي الشهري , نسرين زكي ال عمر , المشاركات من مجمع الأمل والصحة النفسية أ. امتثال عوض الحربي , ا. هدى محمد الدهيمي . المشاركات من إدارة التعليم بالخرج و اللجان المنظمة والفرق العاملة والأقسام المشاركة..
وبدورها قدمت مديرة المكتب النسائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض شكرها لمدير التعليم بالخرج ولمساعدة مدير التعليم واللواء علي الطيار مدير مكافحة المخدرات بالرياض وشركة نبراس وأشادت الشربيني بعدد الحضور من الطالبات والتفاعل وحسن التنظم ..
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