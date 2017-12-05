أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية صباح اليوم الثلاثاء 17-3- 1439 هـ ضمن فعاليات يوم الجودة العالمي في التعليم 2017 تحت شعار ( القيادة التربوية تصنع الفرق ) دورة تدريبية بعنوان ” القيادي الصغير ” لبعض طلاب المدرسة من الصف الثاني وحتى الصف السادس ، اشتملت على ثلاثة محاور قدم المحور الأول ” الجانب النظري ” قائد المدرسة الأستاذ فيصل البريقي تضمن تعريف ومفهوم القيادة وأهميتها وشروطها ، فيما قدم وكيل المدرسة الأستاذ محمد التميم المحور الثاني ويشمل تطبيق القيادة داخل المدرسة وأهمية ذلك في جماعة النظام وعرفاء الفصول ، أما المحور الثالث والذي يشمل تطبيق القيادة في حصص التربية البدنية فقدمه الأستاذ عبدالعزيز السعيدان معلم التربية البدنية .
من جهة أخرى اهتمت إدارة المدرسة بتخطيط الممرات داخل المدرسة وتحديد المخارج لطلاب الصفوف الأولية والعليا وتطبيق الجانب القيادي للطلاب المشاركين في الدورة ليكون لهم دورا في الإشراف على تنظيم الطلاب وفق الخطوط المحددة في الممرات أثناء خروج ونزول الطلاب وصعودهم للفصول .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج