قاد سعي شابين سعوديين للحصول على عرق المسكر إلى ارتكابهما جريمة قتل المروج وإصابة آخر حالته حرجة في رعلة قنا بمحايل عسير.
وأوضحت مصادر أن بلاغا من وافد إثيوبي ورد إلى شرطة محايل ومخفر شرطة قنا، يفيد بوجود شخصين من بني جلدته بأحد شوارع رعلة قنا ملقيين على الأرض، أحدهما متوفى والآخر حالته حرجة، نُقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وأُدخل العناية المركزة.
وأضافت بحسب “سبق”، أن البحث والتحري قادا الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادث والقبض على مواطنين اثنين، أحدهما يبلغ من العمر 20 عامًا، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وهو من نوع رشاش.
وأبانت المصادر نفسها أن الشابين كانا في طريقهما لشراء العرق المسكر من المروجين، حيث تم ضبط جركلين سعة خمسة لترات تنبعث منهما رائحة العرق المسكر في موقع الحادث، مشيرين إلى أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة.
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