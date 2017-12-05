أطلقت خدمة الإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض بوجود موجة باردة ورياح نشطة وأتربة تبدأ صباح الخميس المقبل.
وأوضح التنبيه أنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية، ستثير الأتربة والغبار وتصل سرعتها إلى أكثر من 45 كلم/ساعة، بدايةً من الساعة السادسة صباحا يوم الخميس وتستمر حتى السادسة مساء السبت الموافق 21-03-1439هـ.
وستحد تلك الرياح من مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 2 كلم، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة. وفق”أخبار24″.
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