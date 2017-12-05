انتقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استمرار تعامل إيران مع الدول المجاورة لها والتدخل في شؤونها الداخلية بالمخالفة للقانون الدولي، داعيا جماعة الحوثي في اليمن إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي.
وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 38 للقمة الخليجية اليوم الثلاثاء: “لا يزال تعامل إيران في المنطقة مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول، التي ينظمها القانون الدولي، والمتمثلة في حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يشكل هاجسا كبيرا لنا، ونؤكد هنا أن المنطقة لن تشهد استقرارا ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ”.
وأشاد أمير الكويت بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري لدعم الشرعية في اليمن وتقديم كل المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء.
ودعا جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن. وفق”أخبار24″.
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