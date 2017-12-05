أعلنت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي، اليوم (الثلاثاء)، مقتل قائد قوات الحزب وقائد القوات الخاصة العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وأكد مسؤولون في الحزب ووسائل إعلام يمنية مقتل العميد طارق في العاصمة اليمنية صنعاء خلال مواجهات مع الميليشيات الحوثية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن طارق توفي في مواجهة الحوثيين قبل وفاة علي عبدالله صالح يوم أمس.
كما أشارت المصادر إلى أن الميليشيات اختطفت كذلك عددا من القادة في الحزب وعددا من أقارب الرئيس اليمني الراحل، منهم العقيد محمد صالح الذي خُطف من داخل أحد المستشفيات أثناء تلقيه العلاج من إصابته. وفق “أخبار24”.
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