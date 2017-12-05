أكد رئيس ما يُسمى “اللجنة الثورية العليا” التابعة لميليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، اعتقال عدد من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتلته غدرا يوم الاثنين، فيما كشفت مصادر أنه تم تسليم جثمانه وفق شروط محددة.
وأوضح خلال احتفال نظمته جماعته، مساء اليوم الثلاثاء، في صنعاء، على خلفية قتل الرئيس السابق، أن بعض أبناء “علي عبدالله صالح” موجودون في المستشفى لمعالجتهم على حد تعبيره، فيما لم يحدد في أي مستشفى يتلقون فيه العلاج أو عددهم.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي سلّمت جثمان علي عبدالله صالح إلى رئيس البرلمان يحيى الراعي.
وأبانت وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” أن التسليم جاء بعد أن وافق “الراعي” على تنفيذ شروط ميليشيا الحوثي بعدم إقامة مراسم التشييع ودفنه دون حضور أنصاره، وأن يقتصر حضورها على أقاربه.
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد اغتالت بدم بارد “صالح”، يوم الاثنين، بعدما اعترضت موكبه واعتقلته حيا، رفقة عدد من قيادات حزب المؤتمر قرب العاصمة صنعاء.
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