أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (الثلاثاء)، أثناء مشاركتها في الدورة السابعة لمعرض البصرة للنفط والغاز عن إعادة فتح مكتبها في العراق، بعد عودة العلاقات بين بغداد والرياض مؤخرًا.
ويأتي إعلان “سابك” إعادة فتح مكتبها في العراق في إطار سعي الشركة للتوسع، والاستفادة من الفرص التي تقدمها سوق مهمة مثل السوق العراقية، حيث أكد رئيس وفد الشركة، طلعت آل ظافر، أن ذلك يأتي في سياق حرص “سابك” على المساهمة في تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني.
وقال آل ظافر: “عندما تشارك (سابك) في مثل هذه المعارض النوعية فهي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تسعى إلى رفع حجم صادرات المملكة للخارج، ما يشكل مصدرًا جديدًا للدخل بعيدًا عن النفط”، مبينًا أن المشاركة بهذا المعرض تنسجم مع ما تسعى إليه بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات. وفق “أخبار24”.
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