استقبل ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء) في الرياض وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق الدكتورة كونداليزا رايس.
وتناول اللقاء الذي حضره مستشار الأمن الوطني محمد الغفيلي عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل رايس ظهر هذا اليوم في لقاء حضره وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ورئيس الديوان الملكي خالد العيسى. وفق “أخبار24”.
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