أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً بسجن حدث مدة 15 سنة، مع وقف تنفيذ 5 سنوات منها، وذلك بعد ثبوت تورطه في المشاركة في مسيرات وأعمال شغب وتستره على متورطين في أعمال إرهابية تستهدف رجال الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.
كما أدين المتهم بترديد شعارات مناوئة للدولة بهدف الإخلال بالأمن، كما حرّض بعض معارفه على المشاركة في تلك الأفعال من خلال إرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي إلى جميع المضافين لديه يحذرهم فيها من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم وتحريضهم على الاستمرار في مواجهة رجال الأمن.
وثبت على المتهم كذلك تهديده بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بشخص محكوم عليه في قضايا أمنية، كما أنه لم يبلغ عن أحد أقاربه الذي كان يتاجر بالأسلحة دون ترخيص ويحمل سلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين، كما لم يبلغ عن قيام قريبه الآخر بالتواصل مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن.
وأدين المتهم أيضا بالاستجابة لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك الأسلحة وتركيبها، وأدين كذلك بحيازة مسدس دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر محاولة مجموعة من الملثمين اختطافه. وفق”أخبار24″.
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