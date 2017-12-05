اعتقلت السلطات الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء)، رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي، للاشتباه في دعمه لمنظمة إجرامية، ما قد يعرضه للسجن 5 سنوات.
وسادت حالة من الفوضى عقب اعتقال ضباط شرطة ملثمين ساكاشفيلي من شقة سكنية في العاصمة كييف، حيث احتج أنصاره في الشارع وحاولوا منع سيارة فان تابعة للشرطة من المغادرة.
ووصف ساكاشفيلي، في كلمة ألقاها على أنصاره من سطح منزله في وقت سابق، الرئيس الأوكراني بوروشينكو باللص الخائن، وحاول مخاطبة الحشد مرة أخرى عندما اقتادته قوات الأمن إلى السيارة الفان التي طوّقها المحتجون.
وعاد ساكاشفيلي إلى أوكرانيا في سبتمبر رغم نزع الجنسية الأوكرانية عنه، وواجه تهديدا بتسليمه إلى جورجيا، وهو يرغب في الإطاحة ببوروشينكو واستبدال سياسي شاب به.
وعُين ساكاشفيلي حاكما لإقليم أوديسا في عام 2015 بناء على الإصلاحات التي نفذها في جورجيا، لكن خلافا دب بينه وبين بوروشينكو واتهمه بالفساد.
وفق”أخبار24″.
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