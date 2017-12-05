وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، على تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن موافقة المجلس جاءت بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
من جانب آخر، عبر المجلس عن القلق البالغ والعميق إزاء ما تردد عن عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، داعياً الإدارة الأمريكية للأخذ في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، ومعبراً عن أمل المملكة في عدم اتخاذها هذا القرار لكي لا تؤثر على مساعي الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وفق”أخبار24″.
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