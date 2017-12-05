كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن المملكة ستوجه المليارات، التي ستجري مصادرتها خلال الحملة ضد الفساد، إلى مشروعات الإسكان والتنمية.
وأكد القصبي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة “رويترز”، أن المملكة لن تسكت وستتدخل في أي وقت عندما ترى فساداً في أي موضع من المواضع، مشيراً إلى أن المملكة حسب علمه أنهت المرحلة الرئيسية من حملة احتجاز المسؤولين بتهمة التورط في الفساد.
وأضاف وزير التجارة والاستثمار، أن وزارة المالية فتحت حساباً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد، التي يقدرها مكتب النائب العام بين 50 – 100 مليار دولار. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج