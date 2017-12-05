استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق الدكتورة كونداليزا رايس.
وتم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى. وفق “أخبار24”.
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خادم الحرمين يستقبل كونداليزا رايس
خادم الحرمين يستقبل كونداليزا رايس
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق الدكتورة كونداليزا رايس.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق الدكتورة كونداليزا رايس.
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