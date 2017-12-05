أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عادل الجبير يترأس وفد المملكة في القمة الخليجية الثامنة والثلاثين، المنعقدة بالكويت على مدار اليوم وغداً.
وكان الجبير قد حضر أمس الإثنين الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية.
ووصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لترؤس وفد بلاده إلى القمة، كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد لتمثيل السلطان قابوس بن سعيد في أعمال القمة. وفق “أخبار24”.
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