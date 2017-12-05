أظهر مقطع فيديو متداول، “عداد مياه” بمنزل أحد المواطنين بالرياض، يحتسب الاستهلاك رغم أنه لا يخرج من الصنبور غير الهواء فقط.
وقال الموطن في المقطع المصور إن العداد ظل لأكثر من ساعة على هذه الحال، معتبراً أن العداد يسجل عليهم ظلماً وافتراءً؛ لأن المياه لا تخرج من الصنبور ومع ذلك يستمر العداد في الدوران وتسجيل الاستهلاك.
ورد الحساب الرسمي لشركة المياه الوطنية على “تويتر” على شكوى المواطن، حيث طالبته الشركة بتزويدها بكافة تفاصيل الحدث.
يذكر أن مواطنين آخرين نشروا مقاطع مماثلة لاستمرار عدادت مياه في احتساب الاستهلاك رغم مرور الهواء فقط عبر الأنابيب، وقد ردت الشركة في حينه بأن الأنظمة تكفل للعميل تغيير العداد ومراجعة الفواتير السابقة وفق قراءة العداد الجديد.
وفق”أخبار24″.
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